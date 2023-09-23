«Кашлял как из трубы»: как Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти

По словам спортсмена, он пил много обезболивающих таблеток, что ослабило его иммунитет.

Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров в интервью Лере Кудрявцевой рассказал о том, как начиналась его болезнь, которая привела к столь печальным последствиям. По словам спортсмена, он заболел почти сразу после новогодних праздников.

«Болело плечо, старая травма. Я начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло — кроме кашля не было симптомов», — вспомнил он.

Костомаров отметил, что пил много обезболивающих таблеток, что ослабило его иммунитет. Однако он все равно поехал с друзьями на дачу, где парился в бане и искупался в проруби.

«Кашлял как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно», — добавил он.

Роман Костомаров госпитализировали в январе 2023 года. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За время болезни фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис и некроз тканей. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй. Однако даже такие тяжелые события не сломили дух мужчины. Олимпийский чемпион справился со страшным недугом и продолжает бороться с его последствиям. Он выкладывает мотивационные видео и заряжает мотивацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костомаров рассказал о протезах.