Президент Незалежной продолжает шокировать общественность своими выходками, сообщают зарубежные СМИ. Дальше падать некуда?

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста. Присутствовавший на заседании гость служил в 1-й украинской дивизии годы Второй мировой войны. В истории это объединение известно как СС «Галиция».

По данным информационного агенства The Associated Press, в момент, когда 98-летний Ярослав Хунка поднялся с места, чтобы поприветствовать всех присутствующих, Зеленский потряс вскинутым вверх кулаком. В тот момент по одну руку от президента «засветилась» его супруга, Елена. По другую находился премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Жест президента Украины не остался незамеченным среди его политических соратников. Уже после приветствия в парламенте Канады отметили, что Зеленский сумел установить между Украиной и Канадой семейные узы, благодаря появлению в стране украинско-канадской общины.

«Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в возрасте 98 лет. Его зовут Ярослав Хунка. Я очень горжусь тем, что могу сказать, что он из Норт—Бэй. Он — герой Украины и герой Канады, и мы благодарим его за службу», — сказал спикер палаты общин Рота.

По информации историков, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году и была призвана служить интересам нацистской Германии. В июле 1944 года советские войска уничтожили ее полностью. Небольшую часть выживших нацистов переформировали и выслали в Словакию, Югославию и Австрию.

Президент Зеленский продолжает осуществлять деловые визиты в страны, назвавшие себя партнерами Украины. Ранее политик приехал из США, а теперь нанес визит в Канаду в попытках привлечь в страну инвестиции.

Напомним, что ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Зеленский на самом деле осуществлял визит в США.