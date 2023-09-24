Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика, принадлежащей Илону Маску.

«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Известно, что запуск ракета осуществила с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал. Отстыковку ученые зафиксировали в 23:38 по времени Восточного побережья США (06:38 по московскому времени). Через час после старта ракеты спутники были выведены на орбиту.

Только за несколько часов с момента выхода публикации в социальных сетях она получила большой позитивный отклик. Поделиться новостью с коллегами и друзьями в микроблогах поспешили почти 300 человек, еще две тысячи оставили «лайки».

Примечательно, что запуск стал юбилейным, 110, в рамках проекта компании. Всего на орбите присутствовало больше 5 тысяч спутников подобного типа, часть из которых уже потеряла свою функциональность. Другая часть все еще выполняет поставленные задачи.

Starlink — это спутниковая сеть нового поколения. Она может обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года.

Ранее 5-tv.ru писал, где еще Илон Маск отключал систему Starlink кроме Крыма.