Виновата жена? Джордж Клуни пустит с молотка культовый особняк XVIII века в Комо

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Алина Крылова
Алина Крылова 11 0

Джордж Клуни выставил на продажу особняк в Комо

Виновата жена? Джордж Клуни пустит с молотка культовый особняк XVIII века в Комо

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Что известно о деталях грядущей сделки вокруг недвижимости?

Джордж Клуни выставил на продажу свою виллу на озере Комо в Северной Италии. Актер планирует получить от продажи особняка XVIII века 107 миллионов долларов (10 миллиардов рублей — Прим.ред). Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственные источники.

В свое время шикарную недвижимость, построенную в XVIII веке Клуни приобрел менее, чем через год после свадьбы с супругой Амаль. Позже в этих стенах на свет появились близнецы звездных супругов Элла и Александр.

Внутреннее убранство особняка представляет собой помещение с 25 комнатами, открытым бассейном, теннисным кортом, гаражом и тренажерным залом. В разное время гостями этого дома были Дженнифер Энистон, Мэтт Деймон и другие звезды первой величины. Теперь же, судя по всему, Клуни хочет избавиться от недвижимости после продажи любимого местечка, а вырученные деньги направить на новые инвестиции.

«Джордж любит этот район и людей, которые там живут, но осознает, какое внимание к нему приковано, когда он находится в этом месте. Он получил хорошее предложение за виллу, которую он рассматривает, и он купит другую, менее доступную недвижимость в другом районе Италии», — заявил один из источников.

Изначально планировалось, что сделку Клуни планировал провести втайне от всех, но в итоге подробности случившегося выплыли наружу.

Напомним, ранее в 2021 году актер с супругой также приобрели поместье Domaine du Canadel во французском Провансе, где любит проводить время Амаль Клуни.

Ранее 5-tv.ru писал, что погибший солист «Отпетых мошенников» словил депрессию из-за покупки дома незадолго до смерти.

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