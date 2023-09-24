Ученые ищут способ вскрыть гробницу первого императора Китая: она может убить

Что мешает исследователя на пути к цели?

Мавзолей знаменитого императора Цинь Шихуанди, обнаруженный почти полвека назад, ученые изучили почти полностью, не тронутым на сегодня остается только гроб правителя. Вскрывать не решаются из-за ртути. Об этом сообщает РИА Новости.

В истории Китая Цинь Шихуанди занимает значительное место. Родившись в семье правителя бедного княжества Чжао, Ин Чжэн смог дорасти до могущественного властелина. В итоге за десять лет ему удалось стать единоличным владыкой гигантского государства, состоящего из семи враждовавших ранее царств.

По словам китайских хронистов, правитель с детства был одержим идеей бессмертия. Как писали историки, Шихуанди не хотел верить в «бренность человеческого бытия» и много раз давал задание подданным найти снадобье, дарующее вечную жизнь.

В 210 году до нашей эры император скончался, так и не дождавшись желаемого снадобья. Считается, что он отравился пилюлями со ртутью. Их Шихуанди пил по рекомендации придворных алхимиков, которые думали, что этот металл — необходимый компонент эликсира.

Как раз ртуть — причина, по которой исследователи не могут попасть к месту захоронения императора. Как рассказывал древнекитайский историк Сыма Цянь, в усыпальнице правителя текут ртутные реки. Три года назад ученые частично подтвердили данное заявление. Итоги замеров показали, что концентрация вещества рядом с усыпальницей во много раз превышает допустимую норму.

Сейчас ученые работают над изобретением новых способов для получения доступа к великому памятнику. В частности, они предложили использовать мюоны — субатомные частицы. Они, являясь аналогом сверхточных рентгеновских лучей могут помочь заглянуть внутрь структуры, сохранив ее целостность. Но такая идея пока не получила широкого признания.

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