Четыре крыла? В Китае нашли останки оперенного динозавра длиной 57 сантиметров

В Китае обнаружили окаменелость четырехкрылого динозавра

Окаменелость небольшого динозавра с крыльями на передних и задних конечностях нашли в китайской провинции Ляонин. У животного сохранились полный скелет и фрагменты оперения. Об открытии 30 сентября сообщила газета South China Morning Post.

Останки обнаружили в нижнемеловых отложениях формации Цзюфотан. Возраст этого геологического образования оценивается в диапазоне от 145 до 100 миллионов лет. Длина самого динозавра составляла около 57 сантиметров.

Новый вид назвали Norellraptor barsboldi. Он относится к микрорапторинам — небольшим оперенным динозаврам, близким к птицам. Их отличительная особенность — крылья не только на передних, но и на задних конечностях.

Как отмечает издание, находка подкрепляет гипотезу о том, что способность к полету возникала независимо в разных ветвях динозавров. Исследователи установили, что сходные особенности у древних птиц и четырехкрылых динозавров появлялись в разной последовательности.

Название вида посвящено американскому палеонтологу Марку Аллену Нореллу и его монгольскому коллеге Ринчену Барсболду. Таким образом ученые отметили их вклад в изучение птицеподобных динозавров.

Работу исследователей из Китая, Италии и Словакии опубликовал журнал Nature Communications.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.