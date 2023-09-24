Окно в прошлое: зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Бенну

Окно в прошлое: зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Грунт астероида Бенну приземлился в штате Юта. Его сбросил космический зонд OSIRIS-REx. Об этом рассказали в НАСА.

«Первозданный материал Бенну — камни и пыль, собранные с поверхности астероида в 2020 году, — откроет поколениям ученых окно в то время, когда Солнце и планеты формировались около четырех с половиной миллиардов лет назад», — написали в сообщении.

Управление миссией, системное проектирование и обеспечение безопасности зонда идет из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в городе Гринбелте в штате Мэриленд. Главным исследователем развернувшейся кампании является Данте Лауретта из Университета Аризоны.

Возвращение зонда OSIRIS-REx началось весной прошлого года. В НАСА миссию назвали поистине исторической: это — первый случай, когда на Землю будет доставлен грунт с астероида. Его примерное количество, находящееся в капсуле, варьируется от 60 до 2100 граммов породы.

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