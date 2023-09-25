«Вам ничего нет»: как в итоге поделили наследство Вилли Токарева

Сын артиста не получил ни гроша. Кому оно досталось?

Популярный шансонье Вилли Токарев скончался летом 2019 года от рака. Но на его могиле до сих пор нет памятника. Стало известно, что его третья жена Юлия получила наследство и улетела обратно в США. С тех самых пор в Москве она не появлялась.

У Вилли Токарева была недвижимость в Москве, Нью-Йорке и Ялте. Сейчас ей владеет его вдова. Также авторские гонорары от песен артиста получает она и ее дети.

А вот остальные наследники Токарева не получили от него ни гроша. Сын шансонье от первого брака Антон рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов, что остался не у дел.

«Я позвонил нотариусу, он сказал: „Вам ничего нет“. Я ничего не ждал с неба, но чуть-чуть даже Егору (прим. ред. — внук Вилли Токарева) можно было», — рассказал мужчина.

Тем не менее, Антон отметил, что Вилли еще при жизни подарил своему внуку Егору золотой мундштук для саксофона.

Также Антон обращался к Юлии, с просьбой забрать у нее старинный электроорган. Инструмент напоминал мужчине об отце. Но вдова артиста отказала, заявив, что планирует открыть музей исполнителя в Ялте. Однако позже она отдала сыну Токарева от первого брака виниловые пластинки.

Но у шансонье есть еще один потенциальный наследник. Это сын от второго брака — Алекс. Он сейчас живет в США и на похороны отца не приезжал. Он также ничего не получил после смерти артиста.

К слову, памятник шансонье так и не установили. Но одному из телеканалов удалось дозвониться до вдовы Токарева. Она заявила, что монумент обязательно поставят, но не назвала даже год, в котором это произойдет. В итоге она бросила трубку.

Сын артиста от первого брака заявил, что не в силах возвести памятник из-за того, что все деньги тратит на учебу Егора в консерватории в Нидерландах. В год мужчина тратит на образование ребенка 620 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru показал, что на могиле Вилли Токарева так и не появился памятник.