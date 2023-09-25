Сильный пожар произошел в одном из старейших поселений на Урале

В результате огонь полностью уничтожил четыре здания.

Пожар едва не уничтожил одно из старейших поселений на Урале, которое было основано еще в середине XVII века. Сначала загорелся один деревянный дом, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние постройки.

В результате огонь полностью уничтожил четыре здания. От них остались только обгорелые стены.

Но люди не пострадали — жильцы успели выбежать на улицу. И после, как отмечается, помогали пожарным в тушении.

Ранее 5-tv.ru писал, что порядка 15 расчетов тушили крупный пожар в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло практически в центре города — в Московском районе, загорелось недостроенное здание.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как над объектом поднимались густые клубы дыма. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.