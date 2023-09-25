Ждать недолго: как будут выглядеть новые банкноты в тысячу и пять тысяч рублей

Усовершенствованные купюры будут иметь некоторые отличия по сравнению с предыдущей версией.

Банк России выпустит новые банкноты номиналов в тысячу и пять тысяч рублей. Усовершенствованные платежные средства станут заменой уже имеющимся платежным поручениям, об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов в интервью газете «Известия».

Ожидается, что новые банкноты внешне будут отличаться от денег, уже находящихся в обороте, но цветовую палитру планируют сохранить. Первые экземпляры можно будет пощупать уже в октябре.

«Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные — в духе мировых трендов», — сказал Белов.

Что касается сравнительных отличий, то банкноты большого номинала будут отличаться от усовершенствованных «соток» и «пятисоток» особой защитой, практически не видимой глазу. Такие меры призваны защитить деньги от возможного копирования.

Уже после работы над крупным номиналом в правительстве планируют приступить к работе над десятирублевой купюрой. Сейчас в обороте активно используется монета.

«Как мы и анонсировали, она будет посвящена Сибирскому федеральному округу. На лицевой стороне будут размещены достопримечательности Новосибирска. Также в 2025 году мы планируем выпустить новую 50-рублевую купюру, которая посвящена Северо-Западному федеральному округу и городу Санкт-Петербургу», — проинформировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москве и области появятся новые купюры в 100 рублей.