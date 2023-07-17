В Центробанке рассказали, когда в Москве и области появятся новые банкноты в 100 рублей

Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года.

Новые банкноты номиналом 100 рублей уже начали распространяться в субъектах России, в ближайшее время они появятся в столичном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Также в Банке отметили, что уже в оборот начинают поступать банкноты номиналом пять и десять рублей. При этом речи о замене ими монет не идет.

«И те, и другие будут находиться в обращении», — добавили в регуляторе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала слухи о том, что пенсии в скором времени будут выплачиваться исключительно в цифровых рублях.