В России провели первый за 30 лет одновременный пуск ракет в четырех средах

Корабли ВМФ России завершили тактические учения в Арктике. В рамках заранее запланированного мероприятия военные провели одновременный пуск ракет в четырех средах. С соответствующими подробностями вышли в Минобороны РФ.

Известно, что пробный залп впервые за 30 лет корабли осуществили с воздуха, с моря, с берега и из-под воды. За сам процесс учений отвечал главнокомандующий ВМФ адмирала Николая Евменова. К процессу пуска были привлечены десять тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. Исключениями не стали надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации.

На опубликованных ведомством в Сети видео запечатлели сам процесс выпуска ракет. Известно, что мероприятие проводилось в рамках учений.

«Все эпизоды учения носили оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки войск и сил для действий на северо-восточных рубежах России», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что соответствующую оценку учениям российских моряков дали в Финляндии. В Европе сочли тренировку военных ничем не примечательным явлением, угрожающим судам страны.