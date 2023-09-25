В России провели первый за 30 лет одновременный пуск ракет в четырех средах

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Алина Крылова
Алина Крылова 23 0

Соответствующие учения военные провели в акватории Чукотского и Берингова морей.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Корабли ВМФ России завершили тактические учения в Арктике. В рамках заранее запланированного мероприятия военные провели одновременный пуск ракет в четырех средах. С соответствующими подробностями вышли в Минобороны РФ.

Известно, что пробный залп впервые за 30 лет корабли осуществили с воздуха, с моря, с берега и из-под воды. За сам процесс учений отвечал главнокомандующий ВМФ адмирала Николая Евменова. К процессу пуска были привлечены десять тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. Исключениями не стали надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации.

На опубликованных ведомством в Сети видео запечатлели сам процесс выпуска ракет. Известно, что мероприятие проводилось в рамках учений.

«Все эпизоды учения носили оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки войск и сил для действий на северо-восточных рубежах России», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что соответствующую оценку учениям российских моряков дали в Финляндии.  В Европе сочли тренировку военных ничем не примечательным явлением, угрожающим судам страны. 

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