Неприятные следы отпуска: какие проблемы с кожей могут возникнуть после отдыха

Из отпуска многие привозят не только красивые фотографии, ракушки и сувениры, но и проблемы с кожей, которые приходится исправлять осенью.

Нередко на отдыхе многие забывают не только о повседневных делах и заботах, но и о правильном уходе. Наконец вырвавшись из каменных джунглей, отдыхающие пренебрегают элементарными правилами: сбивают режим дня, не пользуются привычными косметическими средствами, а иногда даже забывают смыть макияж перед сном.

Все эти факторы в совокупности с непривычным для организма климатом наносят серьезный вред коже, поэтому по возвращении с морского побережья многие сталкиваются с высыпаниями, воспалениями и пигментацией на лице.

Чем может обернуться подобный подход к уходу за кожей и как потом бороться с возникшими проблемами, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина.

Виктория Семагина

врач-косметолог, дерматовенеролог

Какие проблемы с кожей усиливаются на отдыхе

Как известно, тело человека очень восприимчиво к внешним факторам. Главным барьером между окружающей средой и организмом, конечно, является кожа. Именно она первая принимает на себя удар.

Чтобы защитить тело от перегрева на жарком курорте, она активизирует внутренние процессы. Ни для кого не секрет, что в жаркий сезон усиливается работа потовых и сальных желез, что негативно отражается на лице.

«Солнце, которое является нам врагом, <…> оказывает иммуносупрессивное действие, то есть снижает иммунитет кожи. Поэтому воспалительные элементы могут с увеличенной силой возобновиться или появиться», — отметила эксперт.

На поверхность тела влияет не только ультрафиолетовое излучение, но и влажность, температура воздуха. Если дома справиться с отрицательным влиянием среды довольно просто, так как под рукой всегда найдется подходящий крем, то в отпуске сделать это гораздо сложнее.

Какие факторы влияют на состояние кожи в отпуске

В путешествии человек нарушает привычный уклад жизни. Под воздействием нового распорядка дня и смены обстановки меняются многие процессы в организме. Это отражается на состоянии кожи. Есть несколько основных факторов, которые влияют на данный механизм:

Непривычный климат. Кожа тонко чувствует любые изменения окружающей среды, и к новым условиям ей нужно постепенно адаптироваться. Особенно серьезно отражается на состоянии эпидермиса жаркий климат. Если человек решил отправиться в южные широты, лучше запастись увлажняющими средствами и постоянно пить воду, чтобы восполнить баланс жидкости в тканях, иначе будут возникать сухость и шелушения.

Кожа тонко чувствует любые изменения окружающей среды, и к новым условиям ей нужно постепенно адаптироваться. Особенно серьезно отражается на состоянии эпидермиса жаркий климат. Если человек решил отправиться в южные широты, лучше запастись увлажняющими средствами и постоянно пить воду, чтобы восполнить баланс жидкости в тканях, иначе будут возникать сухость и шелушения. Режим дня . Отдыхающие часто не придерживаются определенного распорядка: то поздно ложатся спать и просыпаются рано, чтобы, к примеру, успеть на завтрак или искупаться в море, пока не наступила жара, то подолгу нежатся в постели. Отсутствие упорядоченности серьезно отражается на коже: возникают синяки и мешки под глазами, появляются заломы на лице.

. Отдыхающие часто не придерживаются определенного распорядка: то поздно ложатся спать и просыпаются рано, чтобы, к примеру, успеть на завтрак или искупаться в море, пока не наступила жара, то подолгу нежатся в постели. Отсутствие упорядоченности серьезно отражается на коже: возникают синяки и мешки под глазами, появляются заломы на лице. Питание. Как ни странно, но многие люди в отпуске нередко испытывают проблемы с рационом. Во-первых, в столовых, кафе и ресторанах подают не совсем ту еду, к которой гость привык, а во-вторых, многие считают, что наконец могут расслабиться, отдохнуть от диет и налегают на вредные блюда: соленые, острые, жирные и жареные. Все эти перемены тоже отражаются в виде высыпаний на лице.

Как ни странно, но многие люди в отпуске нередко испытывают проблемы с рационом. Во-первых, в столовых, кафе и ресторанах подают не совсем ту еду, к которой гость привык, а во-вторых, многие считают, что наконец могут расслабиться, отдохнуть от диет и налегают на вредные блюда: соленые, острые, жирные и жареные. Все эти перемены тоже отражаются в виде высыпаний на лице. Частые разговоры по телефону и прикосновения к лицу. Чтобы вытереть пот, поправить растрепавшиеся волосы, отдыхающие нередко прикасаются к лицу грязными руками. Но самым опасным источником проблем с кожей в данное время является смартфон. Долго обсуждая с друзьями и родными детали отпуска, человек не замечает, как вредит коже. На гаджете, который сопровождает человека повсюду, скапливается большое количество бактерий. Когда устройство долгое время прижато к уху, лицо начинает потеть, что дает возможность микробам легче проникнуть в поры и вызвать воспаление.

Все эти условия нужно обязательно помнить, находясь на курорте, что по возвращении не испытывать проблем с внешним видом.

Как косметические средства влияют на здоровье кожи

Еще одну опасность коже может наносить некачественная косметика, которую дамы берут с собой в путешествие.

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Обычно девушки кладут у чемодан только мицеллярную воду и солнцезащитные кремы. Редко кто возит с собой полный арсенал пенок и умывалок, но если и решаются взять какие-либо средства, то выбирают те, что не занимают много места и не разольются во время поездки. Однако состав новых лосьонов, пенок для умывания да и составов от загара нужно тщательно проверять, чтобы не выбрать те, где содержатся вещества, усиливающие развитие прыщей.

«Компоненты, которые присутствуют в с некачественных средствах, могут привести к дополнительным воспалениям на коже», — предостерегла специалист.

Также дамы зачастую на отдыхе после долгого дня пренебрегают уходовыми процедурами.

«Обычно летом могут усилиться высыпания, особенно если как раз таки лицо у нас неправильно обрабатывается, неправильно умывается утром и вечером, а многие забывают про эти ритуалы», — отметила врач-косметолог.

Фатальной ошибкой для многих красавиц становится и желание добиться бронзового загара, мода на который уже много лет не проходит. Даже помня, что ультрафиолетовые лучи травмируют поверхность тела, некоторые намеренно не пользуются солнцезащитными кремами. Это приводит к пигментации и преждевременному старению.

Как избавиться от проблем с кожей после отпуска

Если во время отдыха на лице появились признаки воспаления, то не следует самостоятельно пытаться решить проблему, иначе можно только усугубить ситуацию. После возвращения домой следует обратиться к врачу (дерматологу или косметологу), который назначит лечение.

При появлении воспалений на лице назначают процедуры, снимающие воспаления, и чистки. Если же после отпуска возникла пигментация, то к лечению необходимо тщательно подготовиться. Обычно курс назначают через несколько недель после возвращения из отпуска. Основной период проведения терапии приходится на осень. Именно в то время, когда влияние ультрафиолетового излучения снижается, проводят лазерную терапию, пилинги, чтобы нормализовать состояние кожи лица и выровнять тон.