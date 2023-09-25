«Чем больше времени, тем сложнее»: в чем опасность состояния Костомарова после череды ампутаций

Может ли к нему вернуться некроз тканей, из-за которого фигурист пережил несколько хирургических вмешательств?

Фигурист Роман Костомаров продолжает регулярно наблюдаться у врачей во избежание новых осложнений. Ранее из-за некроза тканей ему пришлось пережить ампутацию стоп, голени, кисти одной руки и пальцев на второй.

Врач-терапевт Лев Авербах рассказал 5-tv.ru, что из себя представляет это страшное заболевание. Как отмечает специалист, некроз ткани может быть достаточно длительным процессом.

Особенно — если пациент страдает сахарным диабетом и другими тяжелыми недугами. В таких случаях применяются разные методы лечения, в том числе антибиотикотерапия.

Но, если все это не помогает, пациенту может грозить повторная ампутация пораженного участка. Однако сам по себе некроз сегодня считается редкой патологией и появляется тогда, когда в организме человека или на каком-то участке тела нарушено кровообращение.

«Чтобы ткани функционировали, как у всех людей, нужна кровь, которая несет кислород. Она питает, собственно, все ткани. Если крови поступает крайне мало или совсем не поступает, то образуется некроз того участка, на который не поступает кровь. Жгут наложить — через два часа начнется некроз», — объясняет врач.

При этом эксперт отмечает, что если присоединяется какое-то микробное воспаление, то начинается так называемая классическая гангрена. И, чем больше времени участок тела страдает от воспаления, тем сложнее проходит восстановление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи продолжают бороться за здоровье Костомарова.

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