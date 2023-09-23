Врачи продолжают бороться за здоровье Костомарова: в чем причина

Роман Костомаров полон воли к жизни, но проблемы после перенесенных болезней никуда не делись.

Появились новые подробности о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова. Спортсмену в ближайшее время не придется в ближайшее время ложиться в больницу, хотя определенные поводы для беспокойства имеются, сообщил источник 5-tv.ru.

Самая большая опасность для спортсмена сейчас - это некроз тканей, который все еще сохраняется на некоторых участках левой руки. Врачи наблюдают за состоянием руки, не все сосуды работают, как положено. По прогнозам, есть шансы на то, что пораженный участок получится восстановить, динамику врачи, в целом, оценивают как положительную.

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Несколько раз спортсмен приезжал в больницу. Также его регулярно консультируют специалисты: на дому и онлайн.

Роман Костомаров попал в медучреждение в начале 2023 года сразу после новогодних праздников. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось.

За время болезни фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис и некроз тканей. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй. Однако даже череда таких тяжелых событий не сломили дух спортсмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг».