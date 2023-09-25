Отставить панику: в Британии раскрыли детали состояния «главного мышелова»

Тревожное известие успело переполошить всю страну, но поклонники усатого паниковали явно преждевременно.

Появление котов в резиденциях Великобритании стало своеобразной традицией страны. Усатые мышеловы живут при первых лицах Лондона с XV века, а с 1929-го они имеют официальный статус и жалование в сто фунтов в год.

Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова еще при Маргарет Тэтчер. Больше десяти лет назад символом резиденции стал кот Ларри — именно его назначили исполняющим обязанности главного охотника при премьере Риши Сунака. За время своей «работы» кот успел стать любимцем всех британцев, поэтому когда в прессе появились тревожные вести о его здоровье, в стране начался нешуточный переполох.

Спустя сутки после тревожного известия на Даунинг Стрит поспешили раскрыть детали состояния Ларри. По словам официальных представителей, не так давно отметивший 16-летие питомец чувствует себя отлично и продолжает выполнять свои обязанности. За состоянием мышелова тщательно следят.

«Я уверяю, что Ларри сейчас счастлив и здоров», — передает слова источника портал ITV.

Примечательно, что Ларри был усыновлен в 2011 году в качестве домашнего животного для детей Дэвида Кэмерона. Уже после отставки премьер-министра кота попросили остаться на должности главного мышелова и дальше.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Белоруссии завел себе зеленого кота.