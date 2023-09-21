«Зачем ты это сделал?!» — житель Белоруссии завел себе зеленого кота

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 7 0

Мужчина в Гродно показал зеленого котенка, который родился от обычной кошки

«Зачем ты это сделал?!» — житель Белоруссии завел себе зеленого кота

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Мужчина уверяет, что необычный окрас животного дан ему от природы.

Житель белорусского города Гродно завел себе, кажется, обычного домашнего питомца — милого котенка. Но с первого взгляда на малыша становится ясно, что обычным его назвать можно с натяжкой — шерсть животного имеет ярко выраженный зеленый цвет.

Хозяина необычного котенка зовут Сергей. Как пишет местное издание Newgrodno, на самом деле малыш таким родился. В помете есть белый и черный котята, а вот третий удивил своим появлением. Как признается Сергей, его часто подозревают в том, что он сам покрасил животное.

«Зачем ты покрасил котенка? Именно такой вопрос мне задают все, кто впервые его увидел. Но ветеринары подтвердили, что это его натуральный цвет. Правда, в чем причина такого окраса, не пояснили. По их словам, кот полностью здоров и никаких отклонений нет», — цитирует издание слова мужчины.

Имя малышу пока не придумали, справедливо решив, что оно должно быть таким же необычным, как и внешний вид животного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Лондоне провели парад корги, посвященный королеве Елизавете II.

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