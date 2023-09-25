Суд Кузбасса начал рассмотрение дела в отношении руководства шахты Листвяжная

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На скамье подсудимых — собственник объекта, бывший гендиректор и технический директор.

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

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Суд в Кемерово начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении руководства шахты Листвяжная. Так, 25 ноября 2021 года в забое прогремел взрыв, погиб 51 человек.

На скамье подсудимых — собственник шахты, бывший гендиректор и технический директор. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия.

Все трое вину не признают. Но гособвинитель заявил, что подсудимые знали про то, что в шахте скопился метан, но бездействовали и не обеспечили безопасные условия работы горняков.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб и еще один пострадал в результате ЧП на Эльгинском угольном месторождении в Нерюнгринском районе Якутии. Уточняется, что на предприятии при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной.

В результате при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб. Получившему травмы сотруднику оказана медицинская помощь.

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