Даша рядом? Кто ухаживает за Иваном Краско после выписки из больницы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 1 204 0

Краско рассказал, что за ним ухаживают сыновья и помощница

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; 5-tv.ru

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На днях знаменитый актер отметил свой 93-й день рождения.

Народный артист России Иван Краско некоторое время назад выписался из больницы, где провел почти два месяца. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru актер рассказал, кто ухаживает за ним дома.

Свой 93-й день рождения, который был 23 сентября, звезда встретил дома. Сейчас за артистом ухаживают родные и близкие, в том числе близкая подруга, 28-летняя помощница Дарья Пашкова. Краско признается, что у него есть все необходимое, а сам он чувствует себя хорошо.

«Ухаживают сыновья, Ваня и Федя, Дашенька. Тещенька есть, Галина Дмитриевна. Все есть, не волнуйтесь, все в порядке», — поделился актер.

Иван Краско был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Изначально состояние актера оценивалось как тяжелое.

Лечение заняло довольно длительный период. Спустя два месяца пребывания в стационаре Краско выписали в связи с улучшением самочувствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто следил за состоянием Краско сразу после выписки.

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