Сийярто: Венгрия не поддержит санкции, которые отразятся на сотрудничестве с РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Будапешт беспокоится, что это приведет к ослаблению ЕС в конкуренции с США.

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции, которые отразятся на сотрудничестве с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Будапешт не намерен поддерживать санкции в отношении России, которые станут препятствием на пути сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в рамках сессии МАГАТЭ в Вене.

«Это серьезно противоречило бы национальным интересам Венгрии», — прокомментировал он планы ЕС ввести новые ограничения в отношении атомной отрасли.

Дипломат отметил, что санкции в области ядерной энергетики, введенные против российской стороны, могут серьезно пошатнуть конкурентные способности ЕС. Он обратил внимание, что некоторые европейские страны все еще покупают российский уран для работы своих атомных электростанций. Поэтому конкурентное преимущество может остаться за США, предостерег Сийярто.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ. Министр иностранных дел страны подчеркнул, что Будапешт не обеспокоен неодобрительными возгласами политиков из соседних государств.

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