«Не беспокоит»: в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ

МИД Венгрии: Будапешт не беспокоит критика ЕС из-за сотрудничества с Москвой
Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik
Европейские политики не довольны совместной работой двух стран в сфере ядерной энергетики.
Будапешт не обеспокоен критикой со стороны европейских коллег, вызванной сотрудничеством с Москвой. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в беседе с агентством ТАСС.
Страны проводят совместную работу с сфере ядерной энергетики, однако не всем европейским политикам это нравится. Венгрия все чаще слышит неодобрительные возгласы из-за границы.
«В Европе раздаются голоса критики. Но нас это не особо беспокоит», — прокомментировал он.
Журналистам удалось пообщаться с Сийярто в рамках 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия по примеру Польши может отказаться от помощи «утопающей» Украине. Таким мнением поделился министр информации ДНР Артем Ольхин. По его словам, страна с самого начала конфликта противилась взаимодействию с украинской стороной. Сейчас же такие настроения наблюдается в большинстве стран, кроме США и Великобритании.
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