«Не беспокоит»: в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ

Европейские политики не довольны совместной работой двух стран в сфере ядерной энергетики.

Будапешт не обеспокоен критикой со стороны европейских коллег, вызванной сотрудничеством с Москвой. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в беседе с агентством ТАСС.

Страны проводят совместную работу с сфере ядерной энергетики, однако не всем европейским политикам это нравится. Венгрия все чаще слышит неодобрительные возгласы из-за границы.

«В Европе раздаются голоса критики. Но нас это не особо беспокоит», — прокомментировал он.

Журналистам удалось пообщаться с Сийярто в рамках 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия по примеру Польши может отказаться от помощи «утопающей» Украине. Таким мнением поделился министр информации ДНР Артем Ольхин. По его словам, страна с самого начала конфликта противилась взаимодействию с украинской стороной. Сейчас же такие настроения наблюдается в большинстве стран, кроме США и Великобритании.