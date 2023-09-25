«Не беспокоит»: в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

МИД Венгрии: Будапешт не беспокоит критика ЕС из-за сотрудничества с Москвой

«Не беспокоит»: в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

Читайте нас в: Дзен Новости

Европейские политики не довольны совместной работой двух стран в сфере ядерной энергетики.

Будапешт не обеспокоен критикой со стороны европейских коллег, вызванной сотрудничеством с Москвой. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в беседе с агентством ТАСС.

Страны проводят совместную работу с сфере ядерной энергетики, однако не всем европейским политикам это нравится. Венгрия все чаще слышит неодобрительные возгласы из-за границы.

«В Европе раздаются голоса критики. Но нас это не особо беспокоит», — прокомментировал он.

Журналистам удалось пообщаться с Сийярто в рамках 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия по примеру Польши может отказаться от помощи «утопающей» Украине. Таким мнением поделился министр информации ДНР Артем Ольхин. По его словам, страна с самого начала конфликта противилась взаимодействию с украинской стороной. Сейчас же такие настроения наблюдается в большинстве стран, кроме США и Великобритании.

+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
«Не беспокоит»: в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ
11:52
«Живет под властью Дьявола»: что даст Украине приглашенная Зеленским «сатанистка»
11:45
Поисковую операцию развернули на Камчатке после пропажи двух туристов
11:43
Житель Уфы придавил внедорожником двухлетнего брата и добился его смерти
11:42
«Нужен ли он»: жена Зеленского оценила его шансы на выборах президента Украины
11:34
Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область

Сейчас читают

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Миша бесхитростный»: Пересильд рассказала об отношениях с мужем
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России