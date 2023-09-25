Большой драматический театр сообщил о смерти пропавшего режиссера Никанорова

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 377 0

Мужчина ранее был объявлен в розыск — на связь он перестал выходить 21 сентября.

Большой драматический театр сообщил о смерти пропавшего режиссера Никанорова

Фото: из открытых источников

Читайте нас в: Дзен Новости

Режиссер петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров скончался в возрасте 40 лет. Об этом театр сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что мужчина перестал выходить на связь несколькими днями ранее, 21 сентября. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» помогал полиции в его поисках. Коллеги и друзья также не прошли мимо. К сожалению, поиски закончились трагедией.

«Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет», — написано в сообщении.

Коллеги признались, что по-настоящему любили Никанорова. Они выразили слова соболезнования его родным и близким.

В БДТ имени Товстоногова Никаноров попал в 2014 году в качестве ассистента. Он работал вторым режиссером вместе с Андреем Могучим, Виктором Рыжаковым, Виктором Крамером и другими мастерами. При его участии на сцене театра имени Товстоногова были поставлены, в том числе спектакли «Алиса», «Пьяные», «Эрендира», «Война и мир Толстого».

Никаноров также работал над собственными постановками в других театрах и снимался в кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Бабу умер после 30 лет полной парализации тела.

+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:36
«Если хочет жить»: почему Зеленский на самом деле боится проводить выборы на Украине
16:31
Работа на износ: ТОП-5 профессий с риском заболеть деменцией
16:29
МИД России выразил послу Болгарии протест из-за выдворения настоятеля РПЦ
16:27
«Это дорого»: в Финляндии сделали заявление о поддержке Украины
16:24
«Почему у нас монополия?» — Матвиенко высказалась о росте цен на учебники
16:13
Момент падения украинской ракеты попал на видео

Сейчас читают

Большой драматический театр сообщил о смерти пропавшего режиссера Никанорова
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Серьезное достижение»: почему пуск ракет РФ в Балтике удивил и напугал весь мир
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России