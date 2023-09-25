Большой драматический театр сообщил о смерти пропавшего режиссера Никанорова

Режиссер петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров скончался в возрасте 40 лет. Об этом театр сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что мужчина перестал выходить на связь несколькими днями ранее, 21 сентября. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» помогал полиции в его поисках. Коллеги и друзья также не прошли мимо. К сожалению, поиски закончились трагедией.

«Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет», — написано в сообщении.

Коллеги признались, что по-настоящему любили Никанорова. Они выразили слова соболезнования его родным и близким.

В БДТ имени Товстоногова Никаноров попал в 2014 году в качестве ассистента. Он работал вторым режиссером вместе с Андреем Могучим, Виктором Рыжаковым, Виктором Крамером и другими мастерами. При его участии на сцене театра имени Товстоногова были поставлены, в том числе спектакли «Алиса», «Пьяные», «Эрендира», «Война и мир Толстого».

Никаноров также работал над собственными постановками в других театрах и снимался в кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Бабу умер после 30 лет полной парализации тела.