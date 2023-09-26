Лихачев: МАГАТЭ разделяет оценки РФ относительно угроз для Запорожской АЭС

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Москва продолжает делать все для обеспечения безопасности атомной электростанции.

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Позиция нашей страны по этому вопросу находится в абсолютном и безусловном приоритете. Об этом на 67-й Генассамблее Международного агентства по атомной энергетике заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Может быть, не всегда специалисты МАГАТЭ говорят с нашими эмоциями и на нашем языке. Но они точно совершенно также, как и мы, понимают и оценивают ситуацию сегодня на ЗАЭС. А оценка одна — единственная угроза, которая есть сегодня на ЗАЭС, может исходить от безрассудного поведения киевских вооруженных формирований. Никакой другой угрозы, кроме их обстрелов и возможных нападений, не существует», — сказал он.

И накануне стало известно о том, как продвигаются работы по другому крупному проекту «Росатома». Госкорпорация отгрузила корпус реактора весом более трехсот тонн для энергоблока АЭС «Аккую», которая строится в Турции по российскому проекту. Ночью его отправят на спецпричал Волгодонска, оттуда на баржу. В этом году «Росатом» планирует закончить строительство второго блока АЭС. А в следующем продолжится работа по установке третьего и изготовлению оборудования для четвертого блока АЭС.

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