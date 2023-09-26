Вместо опят: в Подмосковье грибники нашли трехметрового питона

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В Подмосковье грибники нашли трехметрового питона в лесу

Фото, видео: www.globallookpress.com / B. Trapp; 5-tv.ru

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Рептилию уже передали в питомник. Но как она оказалась в лесу?

Об удивительной находке сообщили жители подмосковной Балашихи. Отправившись в лес за грибами, они нашли вместо опят и подберезовиков гигантского питона. Трехметровая рептилия была заперта в ящике, перемотанным скотчем.

Судя по всему, бывший хозяин питона решил от него избавиться и бросил в лесу на произвол судьбы. Но змее повезло. Грибники вызвали на помощь спасателей. На пожарной машине питона доставили сначала в часть, а после передали в питомник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые обнаружили самую прожорливую змею.

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Вместо опят: в Подмосковье грибники нашли трехметрового питона

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