Собянин рассказал об уникальном промышленном компьютере, разработанном в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Отечественных аналогов этому устройству сегодня нет.

Собянин рассказал об уникальном промышленном компьютере, разработанном в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Столичная компания создала первый в России универсальный промышленный компьютер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, машина стала действительно уникальной — она может управлять инфраструктурой электроэнергетики, промышленности и информационной безопасности. На данный момент аналогов устройству в стране нет, отметил он.

Московский мэр обратил внимание, что разработанный компьютер работает в режиме многозадачности и обладает огромной памятью, при этом потребляя меньше энергии. Что немаловажно, он может быть использован в труднообслуживаемых помещениях, так как продолжительное время способен работать автономно.

Сергей Собянин в заключение добавил, что сейчас на производстве электроники в Москве специализируются свыше ста компаний. Он подчеркнул, что только за первые семь месяцев 2023 года столичные производители компьютеров выпустили на 28,4% больше единиц техники по сравнению с прошлым годом.

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