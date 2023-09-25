«Сверхчеловек и его муза»: Костомаров довел россиян до слез трогательным видео

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Полина Долгова
Полина Долгова 28 0

Роман Костомаров довел россиян до слез трогательным видео

«Сверхчеловек и его муза»: Костомаров довел россиян до слез трогательным видео

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Фигурист опубликовал видео с любимой супругой.

Прошлой зимой в жизни фигуриста Роман Костомаров переживал трудный период. Спортсмена госпитализировали в больницу с пневмонией, однако болезнь начала стремительно развиваться. Вскоре из-за осложнений ему ампутировали конечности. За его жизнь несколько месяцев боролись врачи, реабилитация продолжается по сей день. Костомаров старается не унывать, теперь он учится жить в новых реалиях — ходит на протезах и радует публику мотивационными речами.

Стоит отметить, что все это нелегкое время рядом с ним находится его супруга. Оксана Домина оказывает колоссальную поддержку любимому.

На днях Костомарова довел россиян до слез трогательным видео, сообщает издание dni.ru. В личном блоге он опубликовал видео с участием любимой. Возлюбленные идут под палящим солнцем по набережной в Сочи. Сначала фигурист просто приобнимает Оксану, но через несколько секунд они берутся за руки и бегут.

«Вау, так круто. Один Роман только знает, сколько труда стоит этой легкой пробежкой»;

«Надежная партнерша. Любовь все победит»;

«Сверхчеловек и его муза. Чемпионы, титаны», — написали поклонники олимпийского чемпиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в чем опасность состояния Костомарова после череды ампутаций.

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