Президент Бразилии готовится к операции по замене тазобедренного сустава

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 9 0

После вмешательства глава государства планирует работать из своей резиденции как минимум три недели — пока не восстановится.

Президент Бразилии готовится к операции по замене тазобедренного сустава

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ляжет в больницу 29 сентября в столице страны Бразилиа для операции по эндопротезированию правого тазобедренного сустава, после чего как минимум три недели будет работать из своей резиденции во дворце Алворада. Об этом сообщается в материале портала G1. Предполагается, что деловые поездки главы государства будут отменены на ближайшие полтора месяца.

«Лула (да Силва) будет госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в Бразилиа в пятницу утром. По данным пресс-службы, операция продлится несколько часов, и для проведения процедуры Лула получит общий наркоз», — сказано в статье.

Операцию будут сопровождать личный врач президента Роберто Калил Фильо, врач администрации президента Ана Элена Гермольо, а также команда госпиталя, информация о которой не разглашается. Президент сохранит свою повестку дня в обычном режиме до 28 сентября, в этот день он должен будет принять участие в инаугурации министра Луиса Роберто Баррозу на посту президента Федерального верховного суда. Он будет в маске во избежание возможного гриппа.

После операции президент останется в больнице до третьего октября, а затем ему придется отправиться домой. Он уже прошел сеансы физиотерапии, которые продолжит делать после операции на бедре. Бразильскому лидеру предстоит тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава на правой стороне тела для лечения остеоартрита. Процедура предполагает замену головки бедренной кости и вертлужной впадины имплантатами.

Остеоартрит проявляется изнашиванием хряща, покрывающего сустав, что приводит к трению костей и воспалению. Единственным эффективным способом лечения врачи президента сочли хирургическое вмешательство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии госпитализированного композитора Игоря Николаева. Супруга артиста Юрия Проскурякова впервые прокомментировала ситуацию.

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