Подскочила температура, встало сердце: в Одинцове расследуют внезапную смерть школьника

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Алина Крылова
Алина Крылова 48 0

В Одинцове школьник умер из-за резкого повышения температуры при ОРВИ

Подскочила температура, встало сердце: в Одинцове расследуют внезапную смерть школьника

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Что произошло с ребенком? Можно ли вообще было его спасти?

В Подмосковном Одинцове школьнки скончался из-за подскочившей температуры. Мальчик умер на руках собственных родителей.

Как пишет Telegram-канал Mash, первые признаки недомогания подросток почувствовал дома во время учебы. Осенью мальчик не посещал школу, потому что вся семья боялась подцепить вирус и заболеть. Уберечься от заражения, впрочем, изоляция школьнику не помогла: сначала он пожаловался на кашель и слабость, а затем температура тела резко подскочила до 38 градусов.

Еще спустя несколько часов мальчик всерьез напугал родителей, пожаловавшись на одышку и бред. Ошарашенные мать и отец вызвали скорую в надежде помочь сыну, но врачи приехать на вызов не успели — школьник скончался раньше. Причиной смерти медики назвали остановку сердца на фоне симптомов ОРВИ.

Сейчас известно, что хронических заболеваний у Никиты не было. Судмедэксперты проведут вскрытие, чтобы установить точную причину смерти ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижнем Новгороде ребенок чуть не погиб под завалами школы.

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