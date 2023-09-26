Подскочила температура, встало сердце: в Одинцове расследуют внезапную смерть школьника
В Одинцове школьник умер из-за резкого повышения температуры при ОРВИ
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Что произошло с ребенком? Можно ли вообще было его спасти?
В Подмосковном Одинцове школьнки скончался из-за подскочившей температуры. Мальчик умер на руках собственных родителей.
Как пишет Telegram-канал Mash, первые признаки недомогания подросток почувствовал дома во время учебы. Осенью мальчик не посещал школу, потому что вся семья боялась подцепить вирус и заболеть. Уберечься от заражения, впрочем, изоляция школьнику не помогла: сначала он пожаловался на кашель и слабость, а затем температура тела резко подскочила до 38 градусов.
Еще спустя несколько часов мальчик всерьез напугал родителей, пожаловавшись на одышку и бред. Ошарашенные мать и отец вызвали скорую в надежде помочь сыну, но врачи приехать на вызов не успели — школьник скончался раньше. Причиной смерти медики назвали остановку сердца на фоне симптомов ОРВИ.
Сейчас известно, что хронических заболеваний у Никиты не было. Судмедэксперты проведут вскрытие, чтобы установить точную причину смерти ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижнем Новгороде ребенок чуть не погиб под завалами школы.
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