«Вновь требуем»: в МИД РФ ответили на нападение на посольство Кубы в США

В здание диппредставительства были брошены две бутылки с зажигательной смесью.

Нападение на посольство Кубы в США не должно остаться безнаказанным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Несколькими днями ранее, 24 сентября, в здание диппредставительства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Преступники должны понести наказание, считает Захарова. Кроме того, по ее мнению, власти США должны провести тщательное расследование инцидента.

«Вновь требуем от принимающей стороны безусловно обеспечивать безопасность находящихся на ее территории диппредставительств иностранных государств в строгом соответствии с международными обязательствами. Выражаем солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству», — заявила Захарова.

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