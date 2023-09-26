Что с ней? Проскурякову не узнать из-за болезни Николаева

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 47 0

Проскурякова внешне состарилась на фоне госпитализации Николаева

Что с ней? Проскурякову не узнать из-за болезни Николаева

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Возможно, звезда изменилась для роли, но влияние вполне мог оказать сильный стресс.

Супруга певца Игоря Николаева актриса Юлия Проскурякова опубликовала в личном блоге кадры со съемок в новом проекте. Ажиотаж в сети спровоцировал загадочный внешний вид звезды, сообщает издание 7Дней.ru.

Подписчики активно начали судачить о резких изменениях в ее внешнем виде. На снимках Проскурякова предстала перед публикой с ярким макияжем.

По мнению поклонников, так актриса выглядит гораздо старше своего настоящего возраста. Пользователи предположили, что на нее мог сказаться стресс, возникший на фоне госпитализации Николаева.

Возможно также, что Проскурякову преобразили специально ради роли. Известно, что официальных комментариев от семьи музыканта по его самочувствию так и не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Проскурякова впервые высказалась после госпитализации Николаева.

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