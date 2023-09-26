Шойгу: 5,5 тыс единиц вооружения поступит в войска ЮВО в этом году

Южный военный округ (ЮВО) получит в этом году 5,5 тысячи единиц современного вооружения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысяч единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры», — уточнил Шойгу.

Также, по его словам, в ЮВО увеличилась и численность военных — 11 тысяч новых офицеров и 30 тысяч контрактников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия получила в распоряжение усовершенствованный Ту-160 с новыми крылатыми ракетами большей дальности.