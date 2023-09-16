Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД

Российская армия получила в распоряжение усовершенствованный Ту-160 с новыми крылатыми ракетами большей дальности. Один из экземпляров министр обороны Сергей Шойгу показал главе КНДР Ким Чен Ыну в рамках официальной встречи во Владивостоке.

Вслед за истребителями Су-34, которые были оснащены ракетами большой дальности, техники усовершенствовали и технологию самолета-разведчика Ту-160. Планируется, что теперь борт, оснащенный по последнему слову техники, сможет поражать далекие цели с большей эффективностью.

«Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», — заявил на встрече командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, когда Шойгу и Ким Чен Ын осматривали барабанную установку пуска ракет Ту-160 через открытые створки фюзеляжа.

По словам Кобылаша, все представленные на аэродроме машины — из строевых частей.

Кроме уже упомянутого бомбардировщика, Шойгу показал Ким Чен Ыну два истребителя-ракетоносца Ту-22М3 и Ту-95МС. Помимо этого, им представили российский ракетный комплекс «Кинжал» на МиГ-31И. Этот комплекс не имеет в мире аналогов, и он давно доказал свою мощную боевую эффективность.

Ранее 5-tv.ru раскрыл, чем кормили Ким Чен Ына после экскурсии на флоте во Владивостоке.