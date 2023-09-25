Опухший овал, мешки под глазами: перенесшая операцию Боня выложила фото своего лица

|
Алина Крылова
Алина Крылова 25 0

Виктория Боня разместила фото после предполагаемой операции

Опухший овал, мешки под глазами: перенесшая операцию Боня выложила фото своего лица

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Стараний бизнесвумен многочисленные фолловеры не оценили.

В конце лета 2023-го Виктория Боня легла под нож пластического хирурга, чтобы добиться взгляда, как у Беллы Хадид. За «лисьими глазками» экс-участнице «Дома-2» пришлось выждать большую очередь и заплатить немалые деньги. Несколько недель бизнесвумен нагнетала интригу вокруг своего обновленного облика, а на днях все же похвасталась результатом преображения.

Виктория Боня похвасталась результатом хирургического вмешательстваВиктория Боня похвасталась результатом хирургического вмешательства. Telegram / Виктория Боня/ v_bonya

В личном микроблоге 43-летняя знаменитость опубликовала свежий снимок, на котором показала, как изменился овал ее лица и разрез глаз после работы хирурга. Судя по всему, сама Боня осталась в полном восторге от перемен, поскольку знаменитость буквально светилась от счастья.

А вот в комментариях экспериментов знаменитости не оценили, и не зря: Боню тут же подняли на смех, указав на ее изъяны.

«Синяк под глазом», «Овал лица поплыл», «Пятно на руке бросается в глаза», «Сорокалетние руки и лоб на 20», «Уставшая женщина», — открыто глумились комментаторы.

Среди фолловеров нашлись и те, кто предположил, что кадр был сделан до операции, а сейчас Боня все еще восстанавливается после вмешательства. К тому же, радикальных изменений во внешности замечено не было. Подтверждений, впрочем, фанаты так и не нашли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня раньше срока засветила промежуточный результат пластики

+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
«Какой позор!» — во Франции отреагировали на чествование эсэсовца в Канаде
15:01
Все дело в рейтинге: как получить лучшие условия по кредиту
14:58
Венгрия отказалась поддерживать Украину в международных делах
14:51
Опухший овал, мешки под глазами: перенесшая операцию Боня выложила фото своего лица
14:46
Конец света: почему юг Петербурга медленно, но верно погружается во тьму
14:42
Требования известны: массовые протесты вновь охватили Армению

Сейчас читают

«Чем больше времени, тем сложнее»: в чем опасность состояния Костомарова после череды ампутаций
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Серьезное достижение»: почему пуск ракет РФ в Балтике удивил и напугал весь мир
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России