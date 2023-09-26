Восточные сказки: как пластические хирурги в Турции уродуют россиян

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Что говорят пострадавшие от рук недобросовестных специалистов?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Хотели сэкономить, а вместо этого получили массу проблем. За дешевыми пластическими операциями в Турцию приезжают миллионы пациентов.

Вместо преображения девушки получают изуродованную фигуру и тяжелые последствия для здоровья. В итоге услуги обходятся в разы дороже — корреспондент «Известий» Виктория Жильцова пообщалась с пострадавшими от рук недобросовестных хирургов.

Ранее 5-tv.ru писал, что пластический хирург назвал ТОП самых опасных операций. Доктор Илья Алмазов отметил, что серьезные риски могут появиться в момент операций, связанных с онкологией и травматологией.

В пластической хирургии также происходят экстренные ситуации, но появляются они значительно реже. Дело в том, что в таком случае на стол к врачу попадают пациенты с более крепким здоровьем, которые уже заранее подготовлены к операции.

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