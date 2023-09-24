Потеря человеческой жизни: пластический хирург назвал ТОП самых опасных операций

Чем может быть чревата операция и как предотвратить плачевный исход?

Все больше звезд ложатся под нож пластического хирурга. Недавно народный артист России Филипп Киркоров сделал операцию, которая обернулась страшными последствиями. Певец не мог передвигаться без посторонней помощи. Этим он очень обеспокоил своих фанатов. Также на хирургический стол легла Виктория Боня, которая признавалась, что после вмешательства была похожа на главного антагониста из фильма «Пила». На фоне этого пластический хирург Илья Алмазов эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал про самые опасные операции.

«Когда мы говорим про опасности, конечно, самая главная опасность — это потеря человеческой жизни», — заявил врач.

Все остальные проблемы, которые могут появиться во время хирургического вмешательства, можно скорректировать.

Доктор отметил, что серьезные риски могут появиться в момент операций, связанных с онкологией и травматологией. В пластической хирургии также происходят экстренные ситуации, но появляются они значительно реже. Дело в том, что в таком случае на стол к врачу попадают пациенты с более крепким здоровьем, которые уже заранее подготовлены к операции.

Пластический хирург рассказал, что главным риском в его сфере является отрыв мелкого тромба, который может располагаться, например, глубоко в ногах. В ряде случаев невозможно предугадать, что такое может произойти.

Врачи специально корректируют время операции под каждого человека, чтобы понизить вероятность летального исхода. Как пример, молодого пациента можно оперировать сколько угодно. А вот люди за 40-50 лет чаще подвержены проблемам с тромбом. Свою роль играет не только возраст, но и наличие вредных привычек и хронические заболевания.

Чтобы предотвратить отрыв тромба, необходимо снижать длительность операции и проводить определенные мероприятия перед ней. Это, прежде всего обследование, которые включает анализы крови, мочи, а также УЗИ сердца, глубоких вен нижних конечностей.

«Это дает представление о наличии или отсутствие тромботических масс в венах», — объяснил хирург.

Врач выделил самые опасные пластические операции, которые чаще всего сопровождаются большей вероятностью травм.

«Пластика живота, липосакция, бодилифт, когда после похудения человек убирает лишнюю кожу на груди, животе, на спине. И подтяжка лица», — рассказал врач.

Перед тем, как пойти на такую операцию, пациент должен провести тщательное обследование. А хирурги и анестезиологи рассчитают риски и создадут план дальнейших действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могла ли пластика ударить по репродуктивной системе Киркорова.

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