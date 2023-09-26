За старое: суд вынес новое предупреждение игроку «Что? Где? Когда?» Аскерову*

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Алина Крылова
Алина Крылова 7 0

Суд оштрафовал Ровшана Аскерова* за отсутствие маркировки иноагента

За старое: суд вынес новое предупреждение игроку «Что? Где? Когда?» Аскерову*

Фото: ТАТЬЯНА ДОРОГУТИНА / ТАСС

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Бывший знаток телеигры с прошлого года находится в розыске по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Савеловский суд Москвы во второй раз оштрафовал экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*. Шоумену вновь придется выложить солидную сумму в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.

С 2022 года уехавший из России Аскеров объявлен в розыск по делу о реабилитации нацизма. Знаток опубликовал в соцсетях неправдивую информацию, порочащую имя генерала Жукова. С тех пор Аскеров предпочитал хранить молчание, но в начале сентября разместил в личном микроблоге новый провокационный пост с упоминанием других иноагентов.

В исполнительном органе власти Аскерову тут же вынесли соответствующее предупреждение с требованием выплатить штраф.

«Суд назначил Аскерову Р. Э.* административный штраф в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Аскеров попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года. Тогда сумма штрафа за отсутствие соответствующей маркировки составила 40 тысяч рублей. Местонахождение знатока неизвестно и по сей день: полицейским удалось узнать, что вместе со знаменитым мужем из РФ уехала и супруга Аскерова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ровшан Аскеров не собирается возвращаться в Россию.

* — признан в России иноагентом.

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