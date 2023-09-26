Универсальный контрацептив: что защитит от всех венерических заболеваний

Чем стоит воспользоваться во избежание неприятностей?

Мужские и женские презервативы защищают от всех венерических заболеваний. Об этом изданию NEWS.ru заявил заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По мнению специалиста, данный вид контрацепции также эффективен для предотвращения беременности. Однако при всем этом презервативы все же не обеспечивают 100% защиту, так как могут рваться и сползать, поэтому специалист порекомендовал надевать их до соприкосновения с телом партнера.

Обязательно следует постоянно проверять их срок годности и целостность. Покровский уточняет, что оральные контрацептивы не защищают от венерических заболеваний, но предупреждают беременность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких случаях мужская контрацепция бессильна. Это является самым популярным и простым способом защиты от венерических заболеваний, однако презервативы не дают полную защиту.