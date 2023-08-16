Не защищает полностью? В каких случаях мужская контрацепция бессильна

Могут ли презервативы не спасти от смертельно опасных вирусных инфекций?

Барьерная мужская контрацепция является самым популярным и простым способом защиты от венерических заболеваний. Однако презервативы не дают полную защиту — по мнению врача-дерматовенеролога Романа Иванова, барьерная контрацепция может не спасти от ВИЧ и сифилиса.

«От большинства бактерий презерватив может защитить, но только при правильном использовании. Самое элементарное правило — один и тот же контрацептив нельзя использовать дважды. Для каждого полового акта необходим новый», — цитирует эксперта издание Газета.ру.

Бактериальные инфекции вылечить можно, вирусные же — зачастую нет. Дело в том, что они остаются в организме навсегда.

«Если ВИЧ-положительный партнер не проходит специальную терапию и не принимает лекарства, вероятность заразиться сохраняется даже при защищенном половом акте», — предупредил Иванов.

Презерватив может не спасти человека от вируса папилломы (ВПЧ) и сифилиса по причине того, что он не в силах защитить участки тела, пораженные вирусной инфекцией, которая распространяется даже на слизистую оболочку ротовой полости.

Вирус папилломы смертельно опасен для женщин — его определенные виды вызывают рак шейки матки. В таком случае, как отмечается, будет эффективна вакцинация.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как женщине отличить инфекцию от молочницы.