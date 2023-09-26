Прокуратура Испании подозревает певицу Шакиру в мошенничестве на шесть миллионов евро

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Певицу Шакиру подозревают в мошенничестве на шесть миллионов евро

Прокуратура Испании подозревает певицу Шакиру в мошенничестве на шесть миллионов евро

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Smith

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Предварительно, знаменитость избегала уплаты налогов. Но каким образом?

Известную во всем мире певицу колумбийского происхождения Шакиру заподозрили в налоговом мошенничестве на сумму порядка шести миллионов евро. Об этом сообщает агентство EFE.

Согласно данным испанской прокуратуры, исполнительница могла прибегнуть к мошенническим схемам и использовать офшоры. Отмечается, что дело еще не было передано в суд.

Госструктуры не первый раз обращают внимание на звезду. В 2024 году в Барселоне над ней должен состояться процесс по делу о хищении на суму 14,5 миллиона евро.

Певице вменяют уклонение от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год. Сама Шакира считает, что надзорная структура клевещет в ее адрес и лезет в личную жизнь. 46-летняя знаменитость утверждает, что статус налогового резидента Испании они приобрела лишь в 2015 году, поэтому не обязана была ранее выплачивать подоходный налог.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФНС разблокировала банковские счета Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов.

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