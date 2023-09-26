Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 767 0

ФНС выставила Артему Чекалину задолженность в почти 1,8 миллиона рублей

Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер не платит, а счет тем временем растет.

У ранее задолжавших государству круглую сумму блогеров Валерии и Артема Чекалиных снова возникли проблемы с налоговой. На этот раз ФНС выставила счет главе семейства.

Согласно полученным 5-tv.ru данным, российскому Казначейству он должен почти 1,8 миллиона рублей. Дата начисления — 26 сентября. Отмечается, что долг будет постепенно расти, пока его не погасят.

Артем Чекалин должен ФНС почти 1,8 миллиона рублейАртем Чекалин должен ФНС почти 1,8 миллиона рублей. 5-tv.ru

Лерчек и ее мужа ранее обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Более 300 миллионов рублей пара уже вернула государству. Отмечается, что деньги они брали взаймы.

Согласно данным следствия, Валерия и Артем Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить налоги.

Ранее 5-tv.ru писал, что на блогера Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
31 авг
На блогера Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей
29 авг
Адвокат Чекалиных заявил о передаче дела блогеров в центральный аппарат СК
23 авг
Дети блогеров Чекалиных будут учиться в школе за два миллиона рублей в год
14 авг
Блогер Лерчек не явилась на заседание по изменению меры пресечения
10 авг
Ресурсы в потоке: ведение блога могут признать экономической деятельностью
24 июл
Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для Чекалиной
21 июл
Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест
14 июл
Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек
14 июл
Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину
14 июл
Следствие просит арестовать семью Чекалиных из-за пользования интернетом
+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:42
«Болезнь начала поднимать голову»: как человеку передается обезьянья оспа
21:32
Выходные в ноябре 2023-го: как работаем и как отдыхаем
21:23
В Смоленске открыли памятник постовому милиционеру Викторину Курицыну
21:13
Актриса Елизавета Боярская заболела коронавирусом: «На самоизоляции»
21:05
В Подмосковье найдено тело актрисы и режиссера Елены Бычковой
20:58
Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России