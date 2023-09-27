«Претендент в тюрьму»: Викторию Боню обвинили в манипуляциях и мошенничестве

Звезда «Дома-2» слегка запуталась в своей схеме по сбору средств с подписчиков. Зато блогер Антон Суворкин разобрался.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня зарабатывает лицом. В самом прямом смысле этих слов. Она открыла платный Telegram-канал, в котором пообещала показать свое фото. Звезда мечтала о «лисьих глазках», как у Беллы Хадид, отдала почти 20 миллионов рублей за операцию, а потом якобы впала в депрессию из-за отеков, изуродовавших ее на время реабилитации. Сначала пообещала, что больше никто и никогда никто не увидит ее лица. А потом решила набить кошелек.

В личном блоге Боня жалуется, что ее жестоко критикуют и высмеивают в сети. Как сказано в материале издания dni.ru, пользователи издеваются над селебрити, якобы испортившей свою красоту неудачной пластикой. Что с лицом? Никто не знает. Виктория прячет его под солнцезащитными очками и стикерами. И тем временем заводит Telegram-канал. Боня пообещала снять очки перед теми, кто присоединится к каналу за 1300 рублей.

«Нарушения начинаются еще до оплаты. Договор оферты на сайте Бони не работает. Просто ссылка, ничего там нет, а это обязательный пункт. Дальше, по закону, еще до заключения договора о купле-продаже (а она продает), покупатель должен быть ознакомлен с полной и достоверной информацией о товаре, его продавце, стоимости условий и прочее. За отсутствие договора оферты есть штраф», — возмущается YouTube-блогер Антон Суворкин, называющий звезду мошенницей.

Instagram* / victoriabonya

Сто с лишним человек купили доступ, Виктория осталась недовольна. И вместо публикации лица решила рассказать подписчикам о восстановлении молодости влагалища после родов. Шутки аудитория не поняла. И Боня объяснила, что люди просто невнимательно читали условия. Оказывается, только после набора 30 тысяч фолловеров канала, которые заплатят по 1300 рублей, она откроет личико. К слову, заработок ее составит в таком случае почти 40 миллионов.

«Я запутался в этой перипетии мошеннических действий. Боня — это претендент в тюрьму. Потому что человек врет, вводит в заблуждение, занимается манипуляцией своих подписчиков. И на выхлопе мы получаем печальную 45-летнюю тетку, которая изо всех сил пытается оставаться актуальной, выдувая пустые пузыри инфоповода», — заключил Суворкин.

Сегодня в своем блоге Виктория Боня плачет из-за хейтеров, оскорбляющих ее в интернете. И параллельно ждет свои 30 тысяч подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня чуть не лишила дочь от ирландского миллиардера наследства.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ