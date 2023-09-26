«Нашла в мусоре»: Виктория Боня чуть не лишила дочь наследства

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 13 0

Виктория Боня нашла свое кольцо с сапфиром и бриллиантами в мусорном ведре

«Нашла в мусоре»: Виктория Боня чуть не лишила дочь наследства

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая звезда «Дома-2» рассказала о нелепой случайности, которая могла ей дорого обойтись.

Виктория Боня чуть не лишила дочь фамильного украшения, которое планировала передать ей по наследству, когда девочка подрастет. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

По словам бывшей звезды «Дома-2», кольцо с сапфиром и бриллиантами чуть не угодило в мусоропровод из-за нелепой случайности.

«Мы перерыли весь дом и нашли кольцо в мусорном ведре. Я сгребла его туда вместе с бумагой и незаметно выкинула», — делится с поклонниками Боня.

Дорогое украшение подарил в 2012 году отец ее дочери Алекс Смерфит в связи с рождением Анджелины. На внутренней стороне кольца выгравирована надпись «Одна единственная».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перенесшая операцию Виктория Боня выложила фото своего лица. Телеведущая мечтала о «лисьих глазках» и решилась лечь под нож пластического хирурга.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:33
Суд в США признал Трампа виновным в мошенничестве
0:21
«Эпоха странных вирусов»: почему подросток умер от ОРВИ в Подмосковье
0:10
Не остановить: в Армении нарастает волна протестов оппозиции
23:58
Цена красоты: сколько Алена Апина потратила на пластические операции
23:46
«Нашла в мусоре»: Виктория Боня чуть не лишила дочь наследства
23:34
Знаменитый путешественник Конюхов привел семью на премьеру фильма о нем «Повелитель ветра»

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России