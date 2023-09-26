«Нашла в мусоре»: Виктория Боня чуть не лишила дочь наследства

Бывшая звезда «Дома-2» рассказала о нелепой случайности, которая могла ей дорого обойтись.

Виктория Боня чуть не лишила дочь фамильного украшения, которое планировала передать ей по наследству, когда девочка подрастет. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

По словам бывшей звезды «Дома-2», кольцо с сапфиром и бриллиантами чуть не угодило в мусоропровод из-за нелепой случайности.

«Мы перерыли весь дом и нашли кольцо в мусорном ведре. Я сгребла его туда вместе с бумагой и незаметно выкинула», — делится с поклонниками Боня.

Дорогое украшение подарил в 2012 году отец ее дочери Алекс Смерфит в связи с рождением Анджелины. На внутренней стороне кольца выгравирована надпись «Одна единственная».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перенесшая операцию Виктория Боня выложила фото своего лица. Телеведущая мечтала о «лисьих глазках» и решилась лечь под нож пластического хирурга.