Зато бесплатно: зачем Украине неисправные С-300 от Болгарии

После признания главы МИД ФРГ о поставке Киеву устаревшей техники парламент Болгарии одобрил законопроект о безвозмездной передаче просроченных ракет.

Партнеры Украины перестали даже пытаться скрыть тот факт, что их великодушная военная помощь бесполезна, сообщает телеканал «360». Сначала глава МИД ФРГ Анналена Бербок призналась, что часть переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружений устарели или были неисправны. Теперь парламент Болгарии одобрил законопроект о безвозмездной передаче Киеву неисправных ракет для зенитных комплексов (ЗРК) С-300. Просто потому что у Софии нет возможностей для ремонта и восстановления этого типа вооружения без угрозы для жизни и здоровья личного состава.

Получается, болгарская сторона нашла способ избавиться от груза, который не может ни использовать, ни отремонтировать? Зато он может послужить для нужд украинской противовоздушной обороны (ПВО). Жизнью и здоровьем своих военных Болгария рисковать не хочет, поэтому предлагает сделать это боевикам ВСУ, которые пустят в ход «просрочку». Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич предположил два варианта объяснений — или София не смешно пошутила, либо пошла на провокацию.

Стоит отметить, неисправные ракеты еще никуда не отправлены. Да, парламенту идея нравится, но президент Болгарии Румен Радев отнесся к нему скептически. И высказал надежду, что инициатива депутатов не дойдет до исполнения, а будет погребена в архиве казусов. Но украинцы уже принимали бракованную технику от Германии, вдруг и эту возьмут? По мнению Станкевича, из-за неуправляемых снарядов в первую очередь серьезно пострадают военные и мирные жители. Порой в ВСУ эти ракеты пытаются переделать, чтобы били по наземным целям, но и это риск.

«Ракеты ПВО нуждаются в сопровождении до цели при помощи радара. Если они полетят по земле, то такого сопровождения не будет, и они могут попасть куда угодно — в жилые дома, в многолюдные рынки. Они могут причинить немало бедствий», — сказал Станкевич.

По словам эксперта, запуск таких снарядов стает верхом безответственности и авантюризма. А его коллега Василий Дадыкин добавил, что опасности могут быть подвержены и жители соседних с Украиной территорий. Так было в Польше, когда такая рухнула и погубила двух фермеров.

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