Тела уже найдены: жуткий пожар произошел в жилом доме в Салехарде

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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Салехарде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Здание деревянное, поэтому огонь стремительно распространялся по внутренним помещениям.

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Салехарде. Здание деревянное, поэтому огонь стремительно распространялся по внутренним помещениям.

И к приезду спасателей дымом заволокло уже весь первый этаж. Сотрудники МЧС вывели из дома около 30 жильцов, в том числе детей.

Их разместили в местной гостинице. А уже после тушения в одной из квартир обнаружили тела.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар вспыхнул в Екатеринбурге на третьем этаже многоквартирного дома. Внутри находился мальчик — он оказался в ловушке и стал звать на помощь.

Крики услышали рабочие, которые рядом прокладывали водопровод. Они подогнали экскаватор, подняли ковш и спустили в нем ребенка.

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