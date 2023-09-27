Тяжелейшие травмы: жуткое лобовое столкновение авто произошло в Чите
Лобовое столкновение автомобилей произошло в Чите
Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА; 5-tv.ru
Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы достать водителей.
Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Чите. Один из водителей пошел на обгон, но не справился с управлением и протаранил встречную машину.
От удара оба автовладельца оказались заблокированы внутри своих иномарок. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы их достать — сейчас мужчины в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Ранее 5-tv.ru писал, что автобус, который ехал из Хельсинки в Петербург, попал в массовую аварию. Недалеко от Выборга он столкнулся с двумя легковушками и самосвалом.
И больше всего досталось грузовику — он улетел в кювет и перевернулся на крышу. А вот автобус отделался легко — у него лишь разбита фара, и никто из пассажиров не пострадал.
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