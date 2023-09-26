Появилось видео массовой аварии с ехавшим из Хельсинки в Петербург автобусом

Автобус, который ехал из Хельсинки в Петербург, попал в массовую аварию. Недалеко от Выборга он столкнулся с двумя легковушками и самосвалом.

И больше всего досталось грузовику — он улетел в кювет и перевернулся на крышу. А вот автобус отделался легко — у него лишь разбита фара, и никто из пассажиров не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с десятью машинами, а после скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Липецкой.

По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал. Спустя несколько часов сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника в Московской области.