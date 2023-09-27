Добирались в ночи: МЧС эвакуировало попавшую в беду туристку в горах Карачаево-Черкесии

Самостоятельно передвигаться женщина уже не могла.

Прогулка по горам закончилась спасательной операцией в Карачаево-Черкесии. Туристка из Таганрога, находясь на высоте около трех тысяч метров, оступилась на склоне и повредила ногу.

Самостоятельно передвигаться женщина уже не могла, пришлось вызывать МЧС — отряд спасателей в ночи сумел добраться до пострадавшей и оказать ей первую помощь. А после на носилках ее спустили к подножию горы, где передали врачам.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасательная операция произошла в горах Карачаево-Черкесии. Группа туристов из Москвы отправилась в поход, во время восхождения одна женщина сорвалась со склона и получила многочисленные травмы.

На помощь ей отправили отряд МЧС. Из-за сложного рельефа местности они смогли посадить вертолет только в 15 километрах от нужного места.