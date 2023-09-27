Добирались в ночи: МЧС эвакуировало попавшую в беду туристку в горах Карачаево-Черкесии

Эфирная новость 20 0

МЧС эвакуировало повредившую ногу туристку в горах Карачаево-Черкесии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Самостоятельно передвигаться женщина уже не могла.

Прогулка по горам закончилась спасательной операцией в Карачаево-Черкесии. Туристка из Таганрога, находясь на высоте около трех тысяч метров, оступилась на склоне и повредила ногу.

Самостоятельно передвигаться женщина уже не могла, пришлось вызывать МЧС — отряд спасателей в ночи сумел добраться до пострадавшей и оказать ей первую помощь. А после на носилках ее спустили к подножию горы, где передали врачам.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасательная операция произошла в горах Карачаево-Черкесии. Группа туристов из Москвы отправилась в поход, во время восхождения одна женщина сорвалась со склона и получила многочисленные травмы.

На помощь ей отправили отряд МЧС. Из-за сложного рельефа местности они смогли посадить вертолет только в 15 километрах от нужного места.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Десятки мародеров устроили массовое ограбление в США
12:53
Жалобно мяукал: кот завис на большой высоте на фасаде дома под Петербургом
12:32
Автомобили начали продавать на российском маркетплейсе Ozon
12:31
Героическая работа: российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ
12:12
В беде не бросили: новейшие VR-комплексы передадут в больницы Донецка
12:09
Лучшие из лучших: победителей чемпионата ArtMasters наградили в Москве

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России