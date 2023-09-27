Пьяная автоледи устроила погром на площади на Сахалине
Она протаранила декоративное заграждение в виде большого мраморного шара и врезалась в скамейки.
Фото, видео: Depositphotos / TakeAr; 5-tv.ru
Жительница Сахалина села нетрезвой за руль внедорожника и устроила погром на городской площади. Она протаранила декоративное заграждение в виде большого мраморного шара и врезалась в скамейки, на которых, к счастью, в этот момент никого не было.
Сама виновница ДТП не пострадала. С помощью очевидцев она выбралась из машины и покинула место аварии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Ярославля пьяный лихач устроил гонки с полицейскими. Внимание сотрудников ДПС привлек подозрительный автомобиль — он был без номеров и с полностью тонированными стеклами.
Водитель отказался предъявить права и попытался скрыться. Во время погони нарушитель сбил сотрудника ДПС, который пытался на ходу открыть дверь автомобиля.
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