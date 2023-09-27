Космонавты перешли с МКС на корабль «Союз МС-23» перед возвращением на Землю

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио перешли с борта МКС (Международная космическая станция) на корабль «Союз МС-23».

Команда попрощалась со своими коллегами и перешла на борт космического судна. После этого люки между кораблем и модулем «Причал» закрылись. Трансляция этого события велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

«Союз МС-23» должен провести отстыковку от МКС в 10:55 по Москве. А в 13:24 начнется выход с орбиты. В результате корабль будет разделен на отсеки. Один из них, который перевозит экипаж и грузы, совершит управляемый спуск.

Планируется, что корабль приземлится в Казахстане. Примерно в 128 километрах от города Жезказган. Время посадки запланировано на 14:14.

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