Жалобно мяукал: кот завис на большой высоте на фасаде дома под Петербургом

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Кот завис на большой высоте на фасаде дома под Петербургом

Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Arco Images / Wegner; 5-tv.ru

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Любопытный питомец выбрался наружу, а вот попасть обратно не смог.

Под Петербургом жители многоэтажки сплотились ради спасения кота. Любопытный питомец выбрался наружу, а вот попасть обратно не смог.

Он завис на огромной высоте и жалобно мяукал. Помощь пришла - из квартиры выше спустили плед, снизу страховал другой сосед.

Зверь пытался ухватиться когтями за ткань, но не вышло. Тогда во дворе растянули одеяло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Нью-Гэмпшир медведь попал на камеры видеонаблюдения. Зверь вышел из леса и довольно близко подошел к забору одного из жилых домов.

Однако дальше ему пройти просто не дали. Храбрый серый кот выбежал навстречу и заставил косолапого в страхе уносить лапы.

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